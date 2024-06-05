سمح مكتب التحقيقات الأوكراني للقوات المسلحة بتجنيد الفارين من الخدمة وسط خسائر فادحة ونقص في عدد الجنود.

وجاء في رسالة من مدير مكتب التحقيقات الأوكراني أليكسي سوخاشوف إلى القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي: "يبرر القادة الأوكرانيون الحالات التي يعود فيها الجنود الذين غادروا الوحدة ثم عادوا طواعية على أنها حالة مجهولة، على الرغم من أن القرار الإجرائي النهائي بشأن الجرائم التي ارتكبوها لم يتخذ بعد".

وأضاف: "مع الأخذ بعين الاعتبار الأسس القانونية المتاحة، والقضايا التي ينص عليها القانون، نطلب من قادة الوحدات العسكرية التركيز على ضرورة ضمان قبول الجنود المذكورين أعلاه الذين عادوا طواعية إلى الوحدات العسكرية وتعيينهم في مناصبهم السابقة ومواصلة الخدمة العسكرية من تاريخ التعيين دون انقطاع".

وأشار إلى أنه منذ لحظة العودة الطوعية للأفراد العسكريين، يمكنهم مرة أخرى الحصول على مرتباتهم.

وتعاني القوات المسلحة الأوكرانية من نقص في الموارد البشرية بسبب الخسائر الفادحة وعدم رغبة المواطنين في الخدمة.

المصدر: نوفوستي