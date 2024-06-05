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أوكراني يهرب من التعبئة فيقتل بلغم زرعه "زملاؤه" قرب الحدود (فيديو)

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أوكراني يهرب من التعبئة فيقتل بلغم زرعه
Sputnik
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قال مصدر مطلع لوكالة "نوفوستي" إن مواطنا أوكرانيا لقي حتفه على ضفاف نهر تيسا أثناء هروبه من البلاد بشكل غير شرعي.

وأشار المصدر إلى أن المواطن الأوكراني قتل بانفجار لغم أثناء محاولته الهرب من قرار التعبئة في أوكرانيا.

وقال المصدر: "في أبريل بدأوا بتطبيق قرار التعبئة، الأمر الذي دفع الناس للهروب بأي شكل من الأشكال، حتى بهذه الطريقة".

ويظهر مقطع الفيديو عناصر حرس الحدود الأوكراني يقومون بفحص جثة القتيل على ضفاف نهر تيسا غرب البلاد.

وذكرت الإدارة الإقليمية الغربية لحرس الحدود في أوكرانيا أن ما لا يقل عن 45 مواطنا أوكرانيا لقوا مصرعهم وهم يحاولون مغادرة البلاد عبر الجبال والأنهار بشكل غير شرعي.

 

 

المصدر: نوفوستي

 

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