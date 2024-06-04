الثانية خلال ساعات.. رصد مسيرة استطلاعية أمريكية جديدة من طراز "RQ-4B" فوق البحر الأسود

أظهرت بيانات المواقع الخاصة بمتابعة حركة الطيران طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار حلقت فوق البحر الأسود على بعد 250 كيلومترا من يالطا بشبه جزيرة القرم.

وتشير بيانات برنامج مراقبة الطائرات Flightradar24 إلى أن المسيرة الأمريكية رصدت على بعد 250 كيلومترا من يالطا فوق البحر الأسود متجهة نحو الغرب.

كما أظهرت البيانات أن "الطائرة الأمريكية من نوع RQ-4B غلوبال هوك، تحمل علامة النداء الخاصة بها Forte-12، كما تتحرك حاليا في اتجاه الغرب".

ووفقا للشركة المصنعة، فإن الطائرة الأمريكية المسيرة مصممة للاستطلاع والمراقبة، وهي قادرة على الطيران على ارتفاعات عالية لأكثر من 30 ساعة.

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المصدر: RT