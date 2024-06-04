صحفي أمريكي يسخر من تناقض تصريحات بايدن بشأن روسيا ويدعوه للعزف على "بروباغندا واحدة"

أثارت التصريحات المثيرة للجدل والمتناقضة للرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة مع مجلة "تايم" سخرية الصحفي الأمريكي كايل بيكر، ودعاه إلى اختيار "بروباغندا واحدة" والالتزام بها.

وقال الصحفي الأمريكي على منصة "إكس": "عليكم أن تجدوا صيغة مناسبة في النهاية، هل سيغزو بوتين أوروبا الغربية أم أن جيشه "دُمر، اللعنة"؟ اختر قصة دعائية وحاول الالتزام بها".

وقال بايدن للصحفيين إن القوات الروسية في أوكرانيا "دُمرت، اللعنة". وفي الوقت ذاته، قال في المقابلة نفسها إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد "إعادة الاتحاد السوفييتي"، وفي حالة النصر في أوكرانيا، زعم أن موسكو ستهدد جيرانها.

المصدر: "نوفوستي"