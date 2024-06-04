حزب سويسري يناشد سلطات بلاده لتدعو روسيا إلى مؤتمر السلام حول أوكرانيا

دعا حزب "اتحاد الوسط الديمقراطي" السويسري سلطات البلاد إلى أن تبذل كل الجهود الممكنة من أجل حضور روسيا لـ "مؤتمر السلام" الخاص بأوكرانيا الذي تستضيفه سويسرا هذا الشهر.

وقال الحزب، الذي يمتلك أغلبية بسيطة في المجلس الأدنى للبرلمان السويسري، في بيان له، يوم الثلاثاء: "إذا كانت هناك أي فرصة لعملية السلام، فإن المؤتمر في بورغنشتوك يجب ألا يتحول إلى مؤتمر أحادي الجانب للدعاية والأسلحة. ومن مسؤوليات المجلس الاتحادي أن يضمن أن مؤتمر بورغنشتوك لن يؤدي إلى تصعيد جديد ولا يدمر الحياد السويسري".

وأضاف الحزب أنه يجب أن "تكون جميع أطراف النزاع مشاركة، وألا يكون هناك تصور بأن سويسرا تنظم مؤتمرا للأطراف المناهضة لروسيا. وهذا سيكون كارثة وسيجعل سويسرا مشاركة أكثر في هذا النزاع".

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وأكد أن "المجلس الاتحادي يجب أن يبذل ما بوسعه من أجل ضمان مشاركة الجانب الروسي في مؤتمر بورغنشتوك أيضا. وهذا يقضي بتوجيه دعوة خطية لروسيا من جانب الاتحاد".

يذكر أن سويسرا ستستضيف مؤتمرا حول السلام في أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو الجاري.

وتعتزم أوكرانيا الاستفادة من هذا المؤتمر لتفعيل ما يسمى بـ "معادلة زيلينسكي للسلام" التي تتضمن الرؤية الأوكرانية لإنهاء الحرب مع روسيا.

وأكدت روسيا أنها لن تحضر المؤتمر حتى في حال توجيه الدعوة إليها، مشيرة إلى أن أي مبادرة للتسوية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الواقع على الأرض، وإلى أن موسكو تعتبر "معادلة زيلينسكي" المذكورة "منفصلة عن الواقع".

المصدر: RT