الجيش الإسرائيلي: وحدة تجميع المعلومات الاستخبارية في الشمال ساهمت في تصفية 100 عنصر من حزب الله

قال الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إن وحدة تجميع المعلومات الاستخبارية في الشمال ساهمت في القضاء على 100 عنصر من حزب الله اللبناني.

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وأفاد الجيش بأن وحدة "التجميع 869 في فرقة الجليل" وهي المسؤولة عن تجميع المعلومات متعددة الأبعاد في القطاع الحدودي اللبناني منذ بداية الحرب، عملت على جمع المعلومات الاستخبارية وتحديد عناصر حزب الله.

وأشار إلى أنه وفي نهاية المطاف يتم إغلاق الدائرة عبر القضاء على المشتبه بهم بعمليات مستهدفة.

وذك أن وحدات التجميع الأرضية ومقاتلات التجميع ومشغلي الطائرات بدون طيار في الوحدة تساند وسائل تكنولوجية تشغيلية يتم دمجها مع العمليات المستمرة التي تبدأ في الميدان.

وأوضح أنه ومنذ بداية الحرب على غزة تمكنت الوحدة من رصد أكثر من 100 عنصر فاعل، مبينا أنه ومن خلال نقل معلومات استخباراتية دقيقة وعالية الجودة تم القضاء عليهم بالتعاون مع القوات المقاتلة على الأرض والقوات الجوية والمدفعية.

IDF

IDF

IDF

وتغير المقاتلات الإسرائيلية بشكل شبه يومي على مركبات، مستهدفة قادة وعناصر حزب الله اللبناني، وكانت أعلنت أمس اغتيال حسين صبرة الذي يعد أحد المشاركين في عمليات تحسين وتسليح قوة الدفاع الجوي في حزب الله.

وتشن الطائرات الحربية الإسرائيلية بشكل يومي غارات على قرى و بلدات جنوب لبنان، وتستهدف بنى تحتية ومراكز تابعة لحزب الله وفق وصفها، مشيرة إلى أنها تمكنت من تصفية عدد كبير من قادة حزب الله عبر غارات على سيارات ومنشآت.

وفي المقابل يرد حزب الله اللبناني بقصف مواقع تمركز الجيش الإسرائيلي وآلياته بأسلحة مختلفة.

وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية ازديادا كبيرا في عدد العمليات وسط تحذيرات من خطورة الوضع ودعوات لجميع الأطراف على وقف إطلاق النار وضبط النفس.

المصدر: RT