وسائل إعلام: بايدن لا يستبعد إرسال قوات للدفاع عن تايوان

نقلت مجلة "التايم" عن الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله إنه لا يستبعد إرسال قوات للدفاع عن تايوان إذا هاجمتها الصين، لكنه استدرك قائلا: "سيعتمد ذلك على الظروف حينها".

وكان مسؤولون أمريكيون قد زعموا أن الرئيس الصيني شي جين بينغ قد طلب من جيشه أن يكون "مستعدا لغزو تايوان بحلول 2027"، وهو ما يثير "قلق" الولايات المتحدة بشأن مستقبل الجزيرة.

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وتعد قضية تايوان الخط الأحمر الرئيسي في العلاقات الصينية الأمريكية، حيث أصدرت وزارة الدفاع الصينية تحذيرا لرئيس الإدارة التايوانية، لاي تشينغدي، الذي تدفع تصرفاته الوضع المتوتر بالفعل في الجزيرة نحو حالة الحرب بين البر الرئيسي والجزيرة.

وفي أبريل الماضي، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إنه من الممكن اعتبار قضية تايوان الخط الأحمر الرئيسي في العلاقات مع الولايات المتحدة، وشدد على أن بكين لا تنوي التسامح مع أي أنشطة انفصالية لاستقلال تايوان وأي دعم لذلك من قبل الدول الأخرى. وأوضح الزعيم الصيني أنه يأمل في وفاء جو بايدن بتصريحه بشأن رفض الدعم الأمريكي لاستقلال تايوان.

المصدر: التايم