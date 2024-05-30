الخارجية الروسية تشبه سياسة الولايات المتحدة في تايوان بسياستها في أوكرانيا

شبه نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو سياسة الولايات المتحدة في تايوان بسياستها في أوكرانيا قبل انطلاق العملية العسكرية الخاصة.

وقال رودينكو في المؤتمر الدولي التاسع "روسيا والصين التعاون في عصر جديد": "واشنطن تواصل تصعيد الوضع في تايوان، وبالتالي تزيد الضغط على بكين. نرى بعض أوجه التشابه بين العمليات الجارية في تايوان وإجراءات واشنطن لتحويل أوكرانيا إلى تهديد حقيقي للأمن القومي لبلدنا".

إقرأ المزيد

وأكد رودينكو أن روسيا "تلتزم بمبدأ "صين واحدة" ومستعدة دائما لدعم الأصدقاء الصينيين في أفعالهم لحماية سيادة الدولة وسلامة أراضيها ووحدتها".

وأضاف: "نحن ممتنون للصين لموقفها المتوازن بشأن الوضع في أوكرانيا في سياق تنفيذ روسيا للعملية عسكرية خاصة".

وفي وقت سابق، بدأ الجيش الصيني مناورات وطوق تايوان بسفن وطائرات عسكرية متعهدا بـ "إراقة دماء" ما وصفها بأنها "قوى الاستقلال" في الجزيرة.

وجاءت المناورات بعد ثلاثة أيام على تولي لاي تشينغ-لي منصب الرئاسة في تايوان هذا الأسبوع وإلقائه خطابا نددت به الصين باعتباره "اعترافا بالاستقلال".

وقال وزير الدفاع الصيني وو كيان الجمعة إن لاي "تحدى بجدية مبدأ الصين الواحدة..وجر مواطنينا في تايوان إلى وضع خطير محفوف بالحرب والمخاطر".

المصدر: تاس