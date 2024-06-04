وسائل الإعلام: البرازيل لن ترسل أعضاء في الحكومة إلى مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا

لن يرسل رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا كبار المسؤولين الحكوميين لحضور مؤتمر حول أوكرانيا تنظمه سويسرا، حسبما نقلت صحيفة O Globo عن ممثلين لحكومة البلاد لم تذكر أسماءهم.

وقالت الصحيفة البرازيلية إن لولا دا سيلفا لا ينوي إرسال وزير خارجيته ماورو فييرا أو المساعد الخاص للرئيس للشؤون الدولية سيلسو أموريم للمشاركة في المؤتمر حول أوكرانيا، مشيرة إلى أن "الإجماع الأساسي هو إرسال شخص ما لحضور المؤتمر لكن من دون صلاحية اتخاذ القرار".

وحسب الصحيفة، فإنه من المتوقع أن يعين لولا دا سيلفا سفيرة البرازيل لدى سويسرا كلوديا فونسيكا بوسي رئيسة للوفد.

وأوضح أشخاص مقربون من الرئيس البرازيلي لم يكشف عن أسمائهم، أن إرسال دبلوماسي إلى المؤتمر سيعتمد أيضا على "ما إذا كان منظموه سيسمحون لرؤساء البعثات الدبلوماسية بتمثيل دولهم".

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وفي 17 مايو، ذكرت شبكة CNN Brasil أن رئيس البرازيل قرر عدم حضور مؤتمر سويسرا المزمع عقده دون مشاركة روسيا في منتجع بورغنستوك في الفترة من 15 إلى 16 يونيو .

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعا دول الأغلبية في العالم إلى رفض المشاركة في مؤتمر سويسرا، الذي وصفه بأنه "يؤدي إلى طريق مسدود"، وأن الغرض منه "ليس النظر في إمكانيات حل النزاع حول أوكرانيا، بل صياغة وتقديم إنذار غير مقبول لروسيا"، مضيفا أن موسكو لا ترى رغبة لدى الغرب في التعامل معها بنزاهة.

المصدر: "نوفوستي"