لافروف: روسيا ستواصل التعاون العسكري الفني مع الكونغو

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن روسيا ستواصل تطوير التعاون العسكري- التقني مع الكونغو، وأشار إلى عزم قيادة هذه الدولة الإفريقية على تطوير هذه العلاقات.

وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكونغولي جان كلود جاكوسو: "سنواصل التعاون العسكري والعسكري التقني المكثف، ولقد أكد الرئيس ساسو نغيسو ذلك، من أجل تعزيز القدرة الدفاعية لجمهورية الكونغو".

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ويوم أمس، وصل وزير الخارجية الروسي إلى مدينة كوناكري عاصمة غينيا، ليبدأ منها جولته الإفريقية.

وهذه الزيارة السادسة التي يقوم بها لافروف إلى القارة الإفريقية خلال العامين الأخيرين. في يوليو 2022، زار الوزير الروسي، مصر وإثيوبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو. وفي يناير 2023، توجه إلى جنوب إفريقيا وإسواتيني وأنغولا وإريتريا، وفي فبراير من نفس العام زار مالي وموريتانيا والسودان. وفي نهاية مايو وبداية يونيو، زار كينيا وبوروندي وموزمبيق وجنوب إفريقيا، وكانت آخر رحلة للوزير إلى إفريقيا، في أغسطس 2023 - لحضور قمة مجموعة بريكس في جنوب إفريقيا.

المصدر: نوفوستي