 
مباشر

مقتل طيارين تركيين بحادث تحطم طائرة عسكرية (فيديو + صور)

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xo7a

قتل اليوم الثلاثاء طياران تركيان اثنان بحادث تحطم طائرة تدريب عسكرية في ولاية قيسري وسط البلاد.

وقال حاكم قيصري في بيان إن طائرة تدريب من طراز SF-260D تابعة لقيادة القوات الجوية، والتي أقلعت من قاعدة القيادة الرئيسية الثانية عشر للنقل الجوي للتدريب. وفي حوالي الساعة 10:00 يوم الثلاثاء، تحطمت طائرة التدريب بالقرب من منطقة هاساناربا في منطقة كوكاسينان لسبب غير معروف. وبدأت جهود الإنقاذ للأسف، استشهد اثنان من عسكريينا (الطيارين) الذين كانوا على متن طائرة التدريب".

وجاء في بلاغ لوزارة الدفاع أن "طائرة تدريب من نوع SF-260D تابعة لقيادة قواتنا الجوية، والتي أقلعت من قاعدة القيادة الرئيسية الثانية عشر للنقل الجوي في قيصري للتدريب، تحطمت لسبب غير معروف. وقد بدأت جهود الإنقاذ".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا