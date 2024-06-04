مقتل طيارين تركيين بحادث تحطم طائرة عسكرية (فيديو + صور)
قتل اليوم الثلاثاء طياران تركيان اثنان بحادث تحطم طائرة تدريب عسكرية في ولاية قيسري وسط البلاد.
وقال حاكم قيصري في بيان إن طائرة تدريب من طراز SF-260D تابعة لقيادة القوات الجوية، والتي أقلعت من قاعدة القيادة الرئيسية الثانية عشر للنقل الجوي للتدريب. وفي حوالي الساعة 10:00 يوم الثلاثاء، تحطمت طائرة التدريب بالقرب من منطقة هاساناربا في منطقة كوكاسينان لسبب غير معروف. وبدأت جهود الإنقاذ للأسف، استشهد اثنان من عسكريينا (الطيارين) الذين كانوا على متن طائرة التدريب".
Kayseri'de eğitim uçağı düştü! 2 pilot şehit oldu!— Öncüşehir (@oncusehir) June 4, 2024
MSB sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim/test için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz… pic.twitter.com/d9YN9K4NAH
Kayseri'de eğitim uçağı düştü... Kazada 2 Pilot Şehit oldu— Birlik Gazetesi (@birlikgzt) June 4, 2024
Kayseri'de SF-260D tipi bir eğitim uçağı düştü. MSB, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan SF-260D tipi eğitim uçağının kaza kırıma uğradığını açıkladı. Kazada 2 Pilot Şehit oldu. pic.twitter.com/mBiQx7XsFt
وجاء في بلاغ لوزارة الدفاع أن "طائرة تدريب من نوع SF-260D تابعة لقيادة قواتنا الجوية، والتي أقلعت من قاعدة القيادة الرئيسية الثانية عشر للنقل الجوي في قيصري للتدريب، تحطمت لسبب غير معروف. وقد بدأت جهود الإنقاذ".
Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim/test için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 4, 2024
Kayseri'de eğitim uçağı düştü, 2 pilot şehit oldu!— Medya Midas (@MedyaMidascom) June 4, 2024
Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında iki pilotun şehit olduğunu açıkladı.
Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D… pic.twitter.com/GQfJXBscRb
المصدر: RT