مقتل طيارين تركيين بحادث تحطم طائرة عسكرية (فيديو + صور)

Kayseri'de eğitim uçağı düştü! 2 pilot şehit oldu!



MSB sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim/test için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz… pic.twitter.com/d9YN9K4NAH