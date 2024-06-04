إسرائيل تنفي اعتزام نتنياهو إلقاء كلمة أمام الكونغرس في 13 يونيو

نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تقارير إعلامية أمريكية عن اعتزام بنيامين نتنياهو إلقاء كلمة أمام الكونغرس في 13 يونيو وسط تصاعد الضغوط عليه للموافقة على وقف النار في غزة.

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وأفاد مكتب نتنياهو لوسائل إعلام إسرائيلية بأن موعد كلمته أمام الكونغرس "لم يتم تحديده بشكل نهائي"، لكنه لن يكون في 13 يونيو لتعارض هذا التاريخ مع عطلة يهودية.

وكان موقعا "بوليتيكو" و"بانشبول نيوز" الأمريكيان المتخصصان بسياسات واشنطن قد أعلنا عن هذا الموعد.

وتأتي التكهنات حول الزيارة في الوقت الذي يواجه فيه نتنياهو انتقادات شديدة بشأن عدد القتلى المدنيين في الحرب الدائرة في غزة، الأمر الذي أدى إلى تصعيد التوتر مع إدارة الرئيس جو بايدن.

وكان قادة الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين وجهوا دعوة لنتنياهو الأسبوع الماضي لإلقاء كلمة أمام اجتماع مشترك للكونغرس، وذلك في رسالة أعربوا فيها عن تضامنهم مع إسرائيل "ضد الإرهاب، خاصة وأن حماس تواصل احتجاز مواطنين أمريكيين وإسرائيليين".

وحض زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في مارس الماضي إسرائيل على إجراء انتخابات جديدة، في مثال نادر للانتقادات الأمريكية الشديدة لطريقة تعامل إسرائيل مع الحرب في غزة.

والجمعة 31 مايو أعلن بايدن أن إسرائيل قدمت مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

وفيما أعلن أوفير فولك مساعد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إسرائيل قبلت خطة بايدن رغم أنها "معيبة"، أعلنت حركة حماس أنها تنظر بإيجابية إلى ما تضمنه خطاب بايدن.

المصدر: أ ف ب