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العراق .. محتجون يغلقون مطعم KFC شرقي بغداد وسط انتشار أمني واسع (فيديوهات)

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أفاد مراسل RT اليوم الاثنين بإغلاق مجموعة من المحتجين الغاضبين مطعم kfc شرقي بغداد، تزامنا مع تدخل القوات الأمنية الأماكن التي تتواجد فيها سلسلة المطاعم الأمريكية.

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وأفاد مصدر أمني عراقي مساء الاثنين، بغلق المحتجين مطعم  KFC  شرقي بغداد، مشيرا إلى أن "الشباب المحتجين أغلقوا مبنى المطعم في منطقة شارع فلسطين ببغداد".

وأفاد مصدر أمني عراقي مساء الاثنين، بغلق المحتجين مطعم   KFC  شرقي بغداد، مشيرا إلى أن "الشباب المحتجين أغلقوا مبنى المطعم في منطقة شارع فلسطين ببغداد".

وأضاف المصدر أن "القوات الأمنية تشدد من إجراءاتها الوقائية ضمن جانب الرصافة تحسبا من وقوع أي طارئ".

وكانت مجاميع دعت في مواقع التواصل الاجتماعي الى مهاجمة مصالح أمريكا في كل المحافظات العراقية.

هذا وتعرضت ثلاثة مطاعم أمريكية في بغداد لسلسلة هجمات بقنابل وعبوات أو اعتداءات من مسلحين نهاية الشهر الماضي.

وتضررت العلامات التجارية الغربية من المقاطعة وأشكال أخرى من الاحتجاج ضد الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث أضرت المقاطعة بقطاع الوجبات السريعة في دول الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، وفقا لتقرير نشرته مجلة تايم الشهر الماضي.

المصدر: RT

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