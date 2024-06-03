مجلس الشيوخ السويسري يرفض تخصيص مساعدات إضافية لكييف بقيمة 5.6 مليار دولار

رفض مجلس الشيوخ السويسري يوم الاثنين، مساعدات طارئة إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 5.6 مليار دولار، و11.1 مليار دولار لاحتياجات الجيش.

وأوضح البرلمان السويسري على موقعه الإلكتروني في بيان: "رفض مجلس الكانتون، مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، بأغلبية 28 صوتا مقابل 15 صوتا، إنشاء صندوق سويسري للأمن والسلام الأوروبي".

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وأضاف: "كان من المفترض أن يحصل الجيش على 10 مليارات فرنك أخرى (نحو 11.1 مليار دولار) حتى عام 2030، وأوكرانيا 5 مليارات (نحو 5.6 مليار دولار )، كاستثناء".

كما أكد أن "الحكومة ومجلس الشيوخ عارضا ذلك، حيث تعتبر النفقات على الجيش وأوكرانيا مخططة، لذلك لا يمكن اعتبارها نفقات طارئة".

وتخطط سويسرا لعقد مؤتمر حول أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو في منتجع بورغنستوك.

يذكر أن الحكومة السويسرية قالت في شهر أبريل إنها تريد تخصيص 5.5 مليار دولار لدعم إعادة إعمار أوكرانيا بحلول عام 2036، مع تخصيص 1.66 مليار دولار بحلول عام 2028.

المصدر: نوفوستي