زاخاروفا: تسجيل الأجهزة الإلكترونية في مؤتمر سويسرا الأوكراني يجعله يشبه معسكر اعتقال

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن طلب منظمي المؤتمر السويسري حول أوكرانيا من المشاركين تسجيل بيانات أجهزتهم الإلكترونية، يذكر "بمعسكر اعتقال رقمي".

وأضافت زاخاروفا في تعليقها على معلومات ظهرت بهذا الخصوص: "الديمقراطيات الليبرالية تنتهي دائما بمعسكر اعتقال رقمي - كل شيء في هذا المجال قام جورج أورويل بوصفه سابقا".

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من جانبها أكدت عدة مصادر تلقت الدعوة، لمراسل تاس، أن منظمي الفعالية أرسلوا نماذج من هذا القبيل للمدعوين.

تخطط سويسرا لعقد مؤتمر حول أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو في منتجع بورغنستوك. ووفقا للسلطات السويسرية، لم تتم دعوة روسيا لحضور هذا الاجتماع.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق بأن روسيا لن تتوسل للمشاركة في هذا المؤتمر، إذا كانوا لا يريدون رؤيتها هناك.

ومن المعروف أن الرئيس بوتين، يؤكد باستمرار أن روسيا مستعدة للتفاوض مع أوكرانيا، من أجل التوصل لحل للأزمة الأوكرانية، وشدد على ضرورة أخذ الواقع الجديد على الأرض ومطالب روسيا الأمنية في الاعتبار.

في 12 أبريل قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن المؤتمر المذكور يؤدي إلى طريق مسدود. ووفقا له، روسيا لا تشاهد رغبة من جانب الغرب للعمل بنزاهة.

المصدر: تاس