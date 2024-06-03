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غروسي يعلن تعرض جميع "ركائز السلامة النووية" في محطة زابوروجيه للخطر

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غروسي يعلن تعرض جميع
Sputnik
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صرح مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بأن كل ركائز السلامة السبع لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، والتي حددتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعرضت للخطر.

وقال غروسي في افتتاح دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "الوضع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية لا يزال غير مستقر، وجميع الركائز السبع للسلامة النووية والمادية معرضة للخطر كليا أو جزئيا".

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وأشار غروسي إلى أن الهجمات على المحطة والانقطاع المنتظم عن خطوط إمدادات الطاقة الخارجية بسبب "العمليات العسكرية" تخلق وضعا خطيرا في المنشأة.

وتقع محطة زابوروجيه قرب مدينة إنيرغودار على الضفة الشرقية لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة للطاقة الكهرذرية في أوروبا من حيث عدد المفاعلات، والطاقة التي تولدها.

وتحتوي المحطة على 6 مفاعلات بطاقة 1000 ميغاواط لكل منها.

وفي أكتوبر 2022 أصبحت ملكا للحكومة الروسية بمرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين في أعقاب انضمام مقاطعة زابوروجيه إلى روسيا.

ويعمل فريق من مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة في إطار اتفاق مع روسيا لتحديد الجهة التي قد تستهدفها، في ظل الاعتداءات المتكررة عليها من قوات كييف.

 

المصدر: تاس

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