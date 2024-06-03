الأمن الروسي يكشف عملاء للأجهزة الأوكرانية كانوا يعدون لهجمات إرهابية ضد أسطول البحر الأسود

كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي FSB عن مجموعة استخباراتية من الأجهزة الأوكرانية الخاصة تم إنشاؤها لتنفيذ هجمات إرهابية ضد عسكريين من أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول.

أفادت بذلك وكالة "تاس" نقلا عن مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي، الذي تابع في بيان له: "كشف جهاز الأمن الفيدرالي عن مجموعة من عملاء الأجهزة الأوكرانية الخاصة في مدينة سيفاستوبول، تم إنشاؤها لارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية ضد أفراد عسكريين من أسطول البحر الأسود، فضلا عن مرافق البنية التحتية العسكرية والنقل والطاقة في المنطقة".

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وأشار البيان إلى أن السلطات الأمنية اعتقلت خمسة عملاء من مديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية وجهاز الأمن الأوكراني الذين جندهم الأجهزة الأوكرانية الخاصة على أراضي منطقة زابوروجيه.

وقد تمت إدانة هؤلاء بموجب المادة 222.1 من القانون الجنائي الروسي بتهمة الحيازة غير القانونية للمتفجرات وأجهزة التفجير. وقد فتح قسم التحقيقات التابع لجهاز الأمن الفيدرالي لجمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول قضايا جنائية بموجب المادة 205 من القانون الجنائي الروسي بتهمة الإرهاب، وكذلك بموجب المادة 275 من القانون الجنائي الروسي بتهمة الخيانة العظمى.

وأشار جهاز الأمن الفيدرالي إلى أن الأجهزة المتفجرة والأسلحة تم تسليمها من قبل عملاء من الأراضي الأوكرانية عن طريق البريد والنقل بالحافلات ووضعها في مخابئ. وقد تم إرسال الصور مع إحداثيات المخابئ إلى القيمين الأوكرانيين، الذين قاموا بعد ذلك بتعيين المهام للمنفذين لتنفيذ عمليات تخريب وإرهاب، حيث لم يكن جميع المشاركين في أعمال التخريب والأعمال الإرهابية الوشيكة يعرفون بعضهم البعض. وكانت مديرية الاستخبارات الرئيسي بوزارة الدفاع الأوكرانية وجهاز الأمن الأوكراني واثقين من سلامة عملائهما، لكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي كان يسيطر بالكامل على هؤلاء العملاء، وشدد على الأنشطة التي مكنت من منع ارتكاب الهجمات الإرهابية.

وخلال عمليات البحث، تم العثور على 3 عبوات ناسفة جاهزة للاستخدام، ومتفجرات بلاستيكية مصنوعة في بريطانيا العظمى ويبلغ وزنها الإجمالي حوالي 5 كلغم، و600 غرام من مادة "تي إن تي"، وصواعق كهربائية عسكرية، ومشغلات يتم التحكم فيها لاسلكيا لتفعيل العبوات الناسفة. وتم العثور على 3 مخابئ للأسلحة المدمرة. ويواجه عملاء الاستخبارات الأوكرانية حاليا عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة.

المصدر: تاس