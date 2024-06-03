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دونيتسك: اعتراض طائرة مسيرة "برتغالية" قرب محطة "زويف" للطاقة الحرارية

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دونيتسك: اعتراض طائرة مسيرة
Globallookpress Nina LiashonokKeystone Press Agency
صورة أرشيفية
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أفادت الإدارة الإقليمية لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي بجمهورية دونيتسك الشعبية باعتراض طائرة استطلاع مسيرة بالقرب من أحد مرافق البنية التحتية في شمال دونيتسك.

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جاء ذلك وفقا لما نشرته "تاس" نقلا عن بيان للمكتب الصحفي للإدارة في دونيتسك، حيث تابع البيان: "اعترضت قوات الحرب الإلكترونية طائرة استطلاع مسيرة برتغالية الصنع بالقرب من محطة زويف للطاقة الحرارية".

المصدر: تاس

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