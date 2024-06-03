دونيتسك: اعتراض طائرة مسيرة "برتغالية" قرب محطة "زويف" للطاقة الحرارية
Globallookpress Nina LiashonokKeystone Press Agency
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أفادت الإدارة الإقليمية لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي بجمهورية دونيتسك الشعبية باعتراض طائرة استطلاع مسيرة بالقرب من أحد مرافق البنية التحتية في شمال دونيتسك.
جاء ذلك وفقا لما نشرته "تاس" نقلا عن بيان للمكتب الصحفي للإدارة في دونيتسك، حيث تابع البيان: "اعترضت قوات الحرب الإلكترونية طائرة استطلاع مسيرة برتغالية الصنع بالقرب من محطة زويف للطاقة الحرارية".
المصدر: تاس