الخارجية الروسية: بلينكن يتهم روسيا بلا أساس بشن هجمات هجينة مزعومة بالقرب من "الناتو"

وصف نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشنكو تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن "هجمات روسية هجينة" على حدود دول "الناتو" بأنها نتاج "عقل فاسد".

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جاء ذلك في تصريحات غروشنكو لوكالة "تاس"، حيث تابع: "إن الجميع يفهمون أن الدول الغربية هي من تشن حربا هجينة ضد روسيا، والتي تضم فيما تضم مجموعة من التدابير الاقتصادية".

ووفقا لغروشنكو، فإن الغرب يمارس أيضا "ضغوطا عسكرية" بما في ذلك من خلال تصعيد الوضع العسكري في أوكرانيا نفسها. وتابع: "من بين ذلك توريد أسلحة بعيدة المدى وأكثر فتكا، ورفع القيود المفروضة على استخدامها. ومن الناحية الأيديولوجية، يعني ذلك كذلك شيطنة روسيا، ونسب بعض الخطط لنا".

وأشار نائب الوزير إلى أن المثال الأكثر فظاعة هو التصريحات الصادرة عن سياسيين رفيعي المستوى، ويبدو في الظاهر أنهم عقلانيون، بأنه إذا ما انتصرت روسيا في أوكرانيا، فإن الضحايا التالين للروس هم دول البلطيق وبولندا. وخلص غروشنكو إلى القول إنه "لذلك، لا يوجد شيء جديد هنا، إنهم يديرون هذه الأسطوانة المشروخة، ويحاولون ببساطة خداع الرأي العام في بلدانهم".

المصدر: RT