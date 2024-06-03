اعتبر وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن محاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، الذي عارض إرسال الأسلحة إلى كييف، كانت نتيجة "حملة كراهية" شنها خصومه السياسيون.

وقال سيارتو لقناة ONT التلفزيونية البيلاروسية إنه بعد فوز حزب فيتسو في الانتخابات وبعد أن أصبح من الواضح أن هذه الحكومة كانت تتبع مسارا مختلفا عن الحكومة الليبرالية السابقة، وأيضا بعد أن أصبح من الواضح أن فيتسو كان يتبع سياسة سيادية إلى حد ما ويدعو إلى السلام، بدأت "حملة كراهية كبيرة" ضده.

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وأشار إلى أن الحملة نفذتها وسائل الإعلام الليبرالية والسياسيون الليبراليون.

وأكد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية في وقت سابق أن محاولة اغتيال فيتسو تظهر أن النخب الليبرالية الشمولية الغربية تتجه نحو الإرهاب السياسي المفتوح.

وتعرض فيتسو في يوم 15 مايو الجاري لمحاولة اغتيال بعدة طلقات. واعتقل الرجل الذي أطلق النار عليه في مكان الحادث فور الهجوم. وتم الكشف عن هويته، حيث تبين أنه الكاتب يوراي تسينتولا البالغ 71 عاما من العمر، وهو أحد مؤيدي المعارضة الليبرالية في البلاد.

المصدر: RT