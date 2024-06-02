صرح رئيس رابطة رجال الأعمال الإيطاليين في روسيا فيتوريو توريمبيني، بأن ضباط الجمارك في بولندا وليتوانيا يرتكبون طغيانا بمنعهم غير القانوني عبور البضائع الإيطالية القادمة إلى روسيا.

وقال توريمبيني قبيل انقعاد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024: "هناك تمييز واضح من جانب بولندا وليتوانيا حيث يستطيع موظفو الجمارك في البلدين على سبيل المثال منع البضائع القادمة إلى روسيا من إيطاليا، على الرغم من أن الشحنة غير خاضعة للعقوبات وجميع المستندات في حالة جيدة"، وأضاف "هذا فعل تعسفي".

وفي الوقت نفسه حسب قوله، فإنهم يمررون بضائعهم بسهولة عبر الحدود، "أليس من الغريب أن تتحول ليتوانيا اليوم إلى أحد المصدرين الرئيسيين للنبيذ إلى روسيا. هل يوجد نبيذ في ليتوانيا؟ هل يعتبرون أنفسهم أذكياء؟ وفي الوقت نفسه فإن الخطاب المناهض لروسيا في كل من وارسو وفيلنيوس هو الأعلى صوتا".

وسيعقد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في الفترة من 5 إلى 8 يونيو الجاري.

وستتمحور الجلسات حول مواضيع مثل "الانتقال إلى نموذج متعدد الأقطاب للاقتصاد العالمي" و"الثقافة المالية كمحرك للتنمية الاقتصادية للدولة" و"التجارة الرقمية والخدمات المصرفية" و"قضايا الأمن الغذائي العالمي".

كما ستطال حلقات الحوار التعاون بين دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس" والشراكة الأوراسية.

المصدر: RT