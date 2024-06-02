برلماني روسي يشيد برفض السعودية حضور القمة السويسرية حول أوكرانيا

أشاد النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جاباروف إيجابيا بقرار المملكة العربية السعودية رفض المشاركة في القمة السويسرية حول أوكرانيا.

وقال البرلماني الروسي في محادثة مع موقع "لينتا.رو": "إذا تم تأكيد ذلك، فهذا قرار معقول، لا يوجد شيء خارق للطبيعة هنا"، وأشار إلى أن هذا صراع بين أوكرانيا وروسيا، ولذلك فمن الغريب محاولة حل الوضع دون مشاركة أحد الطرفين.

وأضاف جاباروف: "أعتقد أن مثال المملكة العربية السعودية سيشجع بعض الدول الأخرى على التفكير في إرسال ممثليها إلى هناك"، معربا أيضا عن رأيه بأنه حتى لو أرسلت الدول ممثليها، فسيكونون على مستوى منخفض.

وفي وقت سابق يوم الأحد، أفادت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن مصادر دبلوماسية في الرياض، بأن المملكة العربية السعودية لن تشارك في المؤتمر المزمع إقامته في سويسرا حول الأزمة الأوكرانية.

وتستضيف سويسرا مؤتمرا بشأن أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو المقبل، دون مشاركة روسيا، حيث أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو لا تعتزم المشاركة في المؤتمر بسويسرا حتى لو تمت دعوتها إليه.

كما وصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا يوم أمس، المؤتمر القادم بشأن أوكرانيا في سويسرا بأنه مجرد تجمع لن يقدم أي قيمة مضافة.

المصدر: RT