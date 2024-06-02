إصابة 15 شخصا بضربة صاعقة برق في التشيك

أفادت صحيفة "إيدنيس" الإخبارية نقلا عن سلطات مدينة ليبيريتش شمال غربي التشيك بتعرض أكثر من 10 أشخاص بينهم أطفال للإصابة بسبب صاعقة برق.

وبحسب الصحيفة وقعت الحادثة يوم الأحد في إحدى حدائق المدينة حيث ضرب البرق إحدى الأشجار، مضيفة أنه "أصيب ما بين 10 و15 شخصا. وذكر التقرير أن بعضهم فقد وعيه واضطر الأطباء إلى إنعاشهم".

وبحسب المتحدث باسم المستشفى فاتسلاف رزتشار، فإن خمسة أطفال وثمانية بالغين تلقوا مساعدة طبية، وذكرت الشرطة أن عدد المصابين وصل إلى 15 شخصا.

ويوم الثلاثاء الماضي، تعرض 3 أطفال في جزيرة بورتوريكو لحادث مأساوي بعد أن ضربتهم صاعقة البرق على شاطئ مدينة إيزابيلا وتم نقلهم إلى أحد المشافي لتلقي العلاج.

هذا وتشير التقارير إلى أن عدد الوفيات سنويا نتيجة ضربات صواعق البرق تقدر بنحو 250 ألف شخص، وغالبية هذه الوفيات تكون نتيجة الحوادث التي تقع في الأماكن المكشوفة.

المصدر: RT