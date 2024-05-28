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بالفيديو.. صاعقة البرق تضرب 3 أطفال في شاطئ بورتوريكو

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بالفيديو.. صاعقة البرق تضرب 3 أطفال في شاطئ بورتوريكو
Gettyimages.ru
برق - صورة تعبيرية
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تعرض 3 أطفال في جزيرة بورتوريكو اليوم الثلاثاء إلى حادث مأساوي بعد أن ضربتهم صاعقة البرق على شاطئ مدينة إيزابيلا وتم نقلهم إلى أحد المشافي لتلقي العلاج.

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وبحسب شرطة المدينة فإن أعمار الأطفال الثلاثة تتراوح ما بين الـ7 سنوات والـ12 عاما.

وقالت الشرطة في بيانها "إن البرق ضرب شاطئا في بلدة إيزابيلا الساحلية الشمالية نتيجة الطقس العاصف، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أطفال، أحدهم إصابته خطيرة.

ولفت البيان إلى أنه تم نقل الأطفال إلى مشفى في بلدة أجواديلا القريبة، مبيا أن الإصابة الأخطر كانت من نصيب الفتى الأكبر.

هذا وتشير التقارير إلى أن عدد الوفيات سنويا نتيجة ضربات صواعق البرق تقدر بنحو 250 ألف شخص، وغالبية هذه الوفيات تكون نتيجة الحوادث التي تقع في أماكن العمل المكشوفة.

المصدر: abc News

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