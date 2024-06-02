أسفر إطلاق نار داخل حانة بإحدى ضواحي مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية عن مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين في إطلاق نار داخل حانة بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وقالت وحدة جرائم القتل التابعة لإدارة شرطة مقاطعة أليغيني إنها تعاملت مع طلب مساعدة من شرطة بن هيلز بعد إطلاق نار وقع في الصباح الباكر في صالة "سيغار بار آند باليرز هوكا لاونج" في منطقة بن هيلز.

واكتشف رجال الشرطة الذين وصلوا الى موقع الحادث جثة رجل بالغ وأنثى بالغة، داخل الحانة في حوالي الساعة الثالثة صباح الأحد بالتوقيت المحلي، كما عثرت الشرطة على 7 مصابين آخرين.

وذكرت شرطة مقاطعة أليغيني في بيان على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، أن أحد المصابين في حالة حرجة.

وأفادت الشرطة بأن "المعلومات الأولية تظهر أن مشاجرة وقعت داخل الحانة وفتح عدة أشخاص النار".

وطلبت السلطات من أي شخص لديه معلومات عن الحادث التواصل معها.

ولم يذكر البيان ما إذا كان هناك مشتبه بهم رهن الاحتجاز.

المصدر: أ ب