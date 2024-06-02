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انهيار مبنى سكني من 4 طوابق في اسطنبول (فيديو)

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انهيار مبنى سكني من 4 طوابق في اسطنبول (فيديو)
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انهار مبنى سكني من 4 طوابق في غرب اسطنبول لأسباب غير معروفة، بحسب ما ذكرت قناة "Haber" التلفزيونية التركية.

وكتبت القناة: "انهار مبنى سكني في منطقة كيوشوكتشيكميدجي لسبب غير معروف، ويوجد أشخاص تحت الأنقاض".

ووصل رجال الإنقاذ والإطفاء إلى مكان الحادث وتم إغلاق المنطقة المجاورة.

وتمكن رجال الإنقاذ من إخراج شخص واحد حي من تحت الأنقاض، وقدموا له الإسعافات الأولية.

وأعلن عمدة مدينة اسطنبول داود غولوغلو عن إنقاذ 7 أشخاص آخرين كانوا تحت الأنقاض، مضيفا: "اثنان منهم في حالة خطيرة، والعمليات جارية لإنقاذ شخصين آخرين".

ووفقا له، تم بناء المبنى في عام 1988، وأوضح: "لم نجد أي علامات على حدوث انفجار أو عمل تخريبي، مكتب المدعي العام في اسطنبول سيتحقق من أسباب الحادث".

المصدر: Haber

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