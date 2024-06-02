استطلاع رأي يوضح تدهور شعبية حزب سوناك قبل الانتخابات البرلمانية البريطانية

أوضح استطلاع أجرته صحيفة "سنداي أوبزرفر" نمو شعبية حزب العمال المعارض في المملكة المتحدة على حساب حزب المحافظين الحاكم قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 4 يوليو.

وجاء في نتائج الاستطلاع: "في المجموع، 45% من المستطلعين مستعدون للتصويت لحزب العمال الذي يقاتل للعودة إلى حكم البلاد بعد 14 عاما. وبزيادة حوالي 4% عن نتائج الاستطلاع السابق الذي تم إجراؤه (23-24 مايو)".

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وأضافت الصحيفة: "25% من المستطلعين مستعدون لدعم حزب المحافظين، وتلك الفجوة ناتجة عن السياسة الاقتصادية لحكومة حزب المحافظين".

كما أظهرت النتائج أن غالبية الناخبين (45%) يعتبرون فكرة سوناك بالعودة إلى الخدمة العسكرية الإجبارية في حالة فوزه في الانتخابات فكرة سيئة، و28% يرون أداء زعيم المحافظين قد تدهور منذ بدء الحملة الانتخابية.

وتم إجراء الاستطلاع في 29-31 مايو وشمل 1574 شخصا.

وفي وقت سابق، كشف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنه تحدث مؤخرا مع رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون حول "الخطر" الذي يشكله زعيم حزب العمال كير ستارمر على أمن البلاد.

وقال أيضا إنه من أتباع التاتشريين (أي مؤيد للسياسات السياسية والاقتصادية لرئيسة الوزراء البريطانية المحافظة السابقة مارغريت تاتشر)، محذرا من أن المستوى الحالي للهجرة "غير مستدام" ودافع عن سياسته الجديدة للخدمة الوطنية.

المصدر: سنداي أوبزرفر