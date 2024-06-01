عشرات الآلاف من النشطاء يحتجون في بودابست ضد تصرفات الناتو

شارك عشرات الآلاف من الهنغاريين من جميع أنحاء البلاد في "مسيرة السلام" في وسط بودابست ضد توريط بلادهم في الصراع في أوكرانيا وضد إشعال الناتو لحرب جديدة في أوروبا.

وجاء في بيان صدر عن منظمي مسيرة "منتدى التحالف المدني": "يعاني معظم الزعماء الأوروبيين من حمى الحرب. فبعد إرسال الأموال والأسلحة والمعدات العسكرية، يخططون لتقديم مساعدة عسكرية مباشرة لأوكرانيا. عمليا ينوي الرئيس الفرنسي فتح نقاش حول استخدام الأسلحة النووية. يجب أن نوقف الجنون العسكري".

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وحمل عشرات الآلاف من المشاركين في المسيرة الأعلام الوطنية ولافتات تدعم حزب فيدس الحاكم. وتم بث الأغاني الوطنية. وقال بعض الخطباء للمتظاهرين قبل بدء المسيرة، إن اندلاع صراع جديد في أوروبا لم يعد مجرد وهم لأن قادة الناتو مشغولون الآن بالتحضير له. وشارك في المسيرة كذلك هنغاريون من الخارج، ولا سيما رومانيا وبولندا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة وكندا، وسيلقي رئيس الوزراء فيكتور أوربان كلمة أمام الجمهور.

وترتكز حملة حزب فيدس قبل انتخابات البرلمان الأوروبي على أنه يجب على هنغاريا، النأي بالنفس عن الصراع في أوكرانيا، وبذل الجهود حتى لا تتورط فيه ماديا أو ماليا.

المصدر: نوفوستي