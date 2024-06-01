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20 قتيلا على الأقل بغرق قارب في شرق أفغانستان (فيديو)

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20 قتيلا على الأقل بغرق قارب في شرق أفغانستان (فيديو)
Legion-Media
نهر في أفغانستان
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لقي 20 شخصا على الأقل بينهم أطفال حتفهم اليوم السبت جراء غرق قارب كانوا يستقلونه في أحد أنهر ولاية ننغرهار بشرق البلاد، حسبما أفاد مسؤول محلي.

وكتب المسؤول عن قسم التواصل المحلي قريشي بدلون عبر منصة "إكس" أن "قاربا يحمل على متنه نساء وأطفالا غرق قرابة الساعة السابعة صباح السبت في نهر بمنطقة باسول".

وأوضح أن 5 أشخاص نجوا من الحادث الذي لا تزال أسبابه موضع تحقيق. 

وانتشلت فرق الانقاذ 5 جثث، وتواصل البحث عن الضحايا الآخرين.

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن سكان هذه المنطقة يستخدمون القوارب بشكل متكرر وغالبا في ظروف غير ملائمة، لعبور النهر لعدم وجود جسر فوقه.

المصدر: أ ف ب

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