20 قتيلا على الأقل بغرق قارب في شرق أفغانستان (فيديو)

لقي 20 شخصا على الأقل بينهم أطفال حتفهم اليوم السبت جراء غرق قارب كانوا يستقلونه في أحد أنهر ولاية ننغرهار بشرق البلاد، حسبما أفاد مسؤول محلي.

وكتب المسؤول عن قسم التواصل المحلي قريشي بدلون عبر منصة "إكس" أن "قاربا يحمل على متنه نساء وأطفالا غرق قرابة الساعة السابعة صباح السبت في نهر بمنطقة باسول".

وأوضح أن 5 أشخاص نجوا من الحادث الذي لا تزال أسبابه موضع تحقيق.

وانتشلت فرق الانقاذ 5 جثث، وتواصل البحث عن الضحايا الآخرين.

ویدیو: تلاش‌ها برای پیدا کردن جسد‌های جان باخته‌های واژگون شدن یک کشتی در ولسوالی مهمنددره ننگرهار جریان دارد.



تاکنون جسد ۵ تن از جان باخته‌‌های این رویداد پیدا شده است.#طلوع‌نیوزpic.twitter.com/WqE9HrmS0R — TOLOnews (@TOLOnews) June 1, 2024

ویډیو: ننګرهار کې نن سهار (شنبه د غبرګولي ۱۲مه) د کښتۍ ډوبېدو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون ۲۰ تنه مړه شوي دي.



د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست طلوع‌نیوز ته وایي، د قربانیانو د جسدونو را ایستلو هڅې روانې دي.#طلوع‌نیوزpic.twitter.com/rGJSX2d9xV — TOLOnews (@TOLOnews) June 1, 2024

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن سكان هذه المنطقة يستخدمون القوارب بشكل متكرر وغالبا في ظروف غير ملائمة، لعبور النهر لعدم وجود جسر فوقه.

المصدر: أ ف ب