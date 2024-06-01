أوستن يتحدث عن مشاعره أثناء التواصل مع نظيره الصيني

اعترف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم السبت بأنه "لا يشعر بالبهجة" أثناء التحدث مع نظيره الصيني دونغ جون.

وقال خلال كلمة ألقاها في قمة "حوار شانغريلا" في سنغافورة: "ليس كل الحوارات مبهجة، لكن من المهم أن نحافظ على التواصل مع بعضنا البعض".

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وأضاف أوستن أن واشنطن وبكين بحاجة إلى مواصلة العمل معا للحد من مخاطر "سوء التقدير وسوء الفهم".

وأضاف: "الحرب أو المعركة مع الصين في رأيي ليست وشيكة ولا حتمية".

والتقى الوزيران في سنغافورة، يوم الجمعة، في أول اجتماع عسكري على هذا المستوى بين مسؤولي البلدين منذ 18 شهرا، وذلك على هامش منتدى "حوار شانغريلا" الأمني، الذي يجمع قادة الدفاع من حول العالم سنويا.

وقال دونغ جون لأوست، خلال اجتماع لهما في سنغافورة، إن بكين تحض واشنطن على المساعدة في إحلال السلام بالشرق الأوسط.

من جهته، أكد وزير الدفاع الأمريكي لنظيره الصيني "ضرورة ألا تستغل بكين مرحلة الانتقال السياسي في تايوان "ذريعة لاتخاذ تدابير قسرية"، بعد أيام على تنصيب الرئيس التايواني الجديد لاي تشينغ تي.

المصدر: تاس