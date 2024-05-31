استطلاع: ترامب قد يخسر 10% من الأصوات بسبب إدانته

أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام في الولايات المتحدة أن المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب قد يخسر 10% من أصوات الناخبين بعد إدانته في التهم الجنائية.

وأشار الاستطلاع الذي أجرته وكالة "رويترز" بالتعاون مع مؤسسة Ipsos في أعقاب صدور قرار الإدانة بحق الرئيس السابق دونالد ترامب في القضية المتعلقة بدفع الأموال للممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانييلز، إلى أن الإدانة لن تؤثر على أصوات 56% من الناخبين الجمهوريين المسجلين.

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وقال 35% من الناخبين الجمهوريين أنهم سيؤيدون ترامب على الأرجح بعد صدور القرار، الذي رفضه ترامب، قائلا إن التهم الموجهة إليه مسيسة، وأعلن عزمه تقديم الطعن فيه.

وحسب الاستطلاع، قال 10% من الناخبين الجمهوريين إنهم لن يصوتوا إلى جانب ترامب على الأرجح على خلفية إدانته.

وتشير "رويترز" إلى أن الخسارة المحتملة لأصوات 10% من الناخبين ستكون أهم بالنسبة لحملة ترامب من التأييد الأقوى من قبل ثلث الناخبين الجمهوريين، الذين كانوا سيصوتون إلى جانبه على كل حال.

ومن بين الناخبين المستقلين قال 25% إنهم لن يصوتوا لصالح ترامب على الأرجح، فيما أكد 18% أنهم سيؤيدونه على الأرجح، مع عدم تأثر خيار 56% من الناخبين بالقرار القضائي بحق ترامب.

وتشير "رويترز" إلى أن المنافسة بين الرئيس الحالي جو بايدن الذي سيترشح للرئاسة مجددا عن الحزب الديمقراطي، وبين الجمهوري ترامب لا تزال شديدة، حيث يقول 41% من الناخبين إنهم كانوا سيصوتون إلى جانب بايدن لو جرت الانتخابات غدا، وأعرب 39% عن تأييدهم لترامب.

ولا يزال تفوق بايدن على ترامب ضمن حدود نسبة الخطأ الإحصائي. ولم تتغير النتائج كثيرا منذ الاستطلاع السابق التي أجرته "رويترز" وIpsos هذا الشهر، حيث حصل كل من بايدن وترامب على 40% من تأييد الناخبين.

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ومن المتوقع أن يصدر الحكم في قضية انتهاك ترامب لقواعد تمويل الحملة الانتخابية من خلال دفع الأموال للممثلة الإباحية السابقة مقابل صمتها عن علاقتها بترامب في وقت سابق، يوم 11 يوليو المقبل.

ولا يزال الناخبون الأمريكيون منقسمين بشأن أن يقضي ترامب عقوبة السجن، حيث أيد 46% سجنه، وعارض ذلك 56%.

ويشار إلى أن الاستطلاع شمل 2556 مواطنا أمريكيا ممن لديهم حق التصويت في كافة ربوع البلاد.

المصدر: رويترز