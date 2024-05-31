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زيلينسكي يشتكي من أن روسيا تنتج أسلحة أسرع من الغرب مجتمعا

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زيلينسكي يشتكي من أن روسيا تنتج أسلحة أسرع من الغرب مجتمعا
Gettyimages.ru
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اشتكى فلاديمير زيلينسكي من أن روسيا تنتج أسلحة أسرع من الغرب مجتمعا.

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بوتين: إنتاج الأسلحة محليا يرتفع 14 ضعفا خلال عامين وتلبية الطلبات تجري في وقتها المحدد

وقال زيلينسكي: "روسيا أسرع من الغرب من حيث إنتاج وتوريد الأسلحة لقواتها المسلحة"، حسبما ذكرت صحيفة "الغارديان".

وكتبت الصحيفة أن زيلينسكي اشتكى أيضا من أن الدول الغربية لديها أولويات أخرى أهم من أوكرانيا.

في وقت سابق، قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق مارك كيميت إن قاعدة إنتاج الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين بالكاد تدعم الصراع في أوكرانيا، وأي صراع ثان من هذا النوع سيكون كارثة بالنسبة لهم.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيادة حجم إنتاج الذخيرة في البلاد بمقدار 14 ضعفا خلال العامين الماضيين والطائرات المسيرة 4 مرات، والمركبات المدرعة بمقدار 3.5 مرة.

 

المصدر: الغارديان

 

 

 

 

 

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