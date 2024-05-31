بوتين يناقش هاتفيا مع لوكاشينكو القمة المقبلة لمنظمة شنغهاي للتعاون

أفاد المكتب الصحفي للكرملين، بأن الرئيس فلاديمير بوتين ناقش مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قمة منظمة شنغهاي للتعاون المقرر عقدها في يوليو المقبل.

وذكر المكتب الصحفي أن بيلاروس ستحصل في القمة المذكورة، على صفة عضو في منظمة شنغهاي للتعاون.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان المكتب: "تمت مناقشة بعض القضايا فيما يتعلق بالقمة المقبلة لمنظمة شنغهاي للتعاون التي ستعقد في كازاخستان في يوليو المقبل، والتي من المقرر أن يتم خلالها اتخاذ قرار بشأن منح بيلاروس وضع دولة عضو في منظمة شنغهاي للتعاون".

وأشار البيان إلى أن الرئيسين اتفقا على مواصلة الاتصالات "على مختلف المستويات".

وقال الرئيس الروسي في محادثة هاتفية مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إن المفاوضات رفيعة المستوى في مينسك أعطت زخما كبيرا للعلاقات بين البلدين.

وأضاف البيان: "أعرب الرئيس فلاديمير بوتين مرة أخرى عن امتنانه للترحيب الحار وكرم الضيافة خلال زيارته لمينسك في 24 مايو. وشدد الجانبان على أن نتائج المباحثات رفيعة المستوى أعطت زخما كبيرا لمواصلة تطوير العلاقات الروسية- البيلاروسية متعددة الأوجه وللشراكة والتحالف الاستراتيجيين".

تمت زيارة بوتين إلى مينسك يومي 23 و 24 مايو. وناقش الرئيسان بوتين ولوكاشينكو القضايا الأمنية، فضلا عن التعاون الاقتصادي والتكامل بين البلدين، ولا سيما سوق الطاقة المشتركة.

المصدر: تاس