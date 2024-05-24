بوتين ولوكاشينكو يتفقان على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والأمن الدفاعي

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم في العاصمة البيلاروسية مينسك، مباحثات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو هدفت لتعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية.

وفيما يلي أبرز التصريحات من اجتماع الزعيمين:

بوتين:

- الطاقة أحد مجالات التعاون الرئيسية بين روسيا وبيلاروس، وسيتم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في هذا الإطار.

إقرأ المزيد

- روسيا وبيلاروس ستعززان التعاون في مجال الأمن الدفاعي.

- يعد التعاون في المجالين الاستثماري والتكنولوجيا المتقدمة ذا أولوية.

لوكاشينكو:

- بيلاروس مستعدة لمواصلة التعاون مع روسيا في مجال الطاقة النووية، بما في ذلك بناء منشآت في بلدان ثالثة.

- مينسك تتطلع لمواصلة التعاون الوثيق مع الشركات الحكومية الروسية، والمشاركة في المشاريع الاستثمارية الروسية.

المصدر: RT