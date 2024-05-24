 
مباشر
عاجل
"حزب الله" يعلن استهداف موقع إسرائيلي بصاروخين ثقيليين تزامنا مع كلمة نصر الله

بوتين ولوكاشينكو يتفقان على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والأمن الدفاعي

مال وأعمال

بوتين ولوكاشينكو يتفقان على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والأمن الدفاعي
Sputnik
الرئيسان الروسي والبيلاروسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xltm

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم في العاصمة البيلاروسية مينسك، مباحثات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو هدفت لتعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية.

وفيما يلي أبرز التصريحات من اجتماع الزعيمين:

بوتين:

- الطاقة أحد مجالات التعاون الرئيسية بين روسيا وبيلاروس، وسيتم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في هذا الإطار.

إقرأ المزيد
بوتين في لقائه مع لوكاشينكو: ليس لدى روسيا مشكلات لم يتم حلها مع بيلاروس
بوتين في لقائه مع لوكاشينكو: ليس لدى روسيا مشكلات لم يتم حلها مع بيلاروس

- روسيا وبيلاروس ستعززان التعاون في مجال الأمن الدفاعي.

- يعد التعاون في المجالين الاستثماري والتكنولوجيا المتقدمة ذا أولوية.

لوكاشينكو:

- بيلاروس مستعدة لمواصلة التعاون مع روسيا في مجال الطاقة النووية، بما في ذلك بناء منشآت في بلدان ثالثة.

- مينسك تتطلع لمواصلة التعاون الوثيق مع الشركات الحكومية الروسية، والمشاركة في المشاريع الاستثمارية الروسية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل ورفاقه في مدينة تبريز