صحيفة: واشنطن وكييف ستوقعان على اتفاقية أمنية قبل "مؤتمر السلام" في سويسرا

أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" نقلا عن مصادرها بأن الولايات المتحدة وأوكرانيا ستوقعان على اتفاقية أمنية قبل "مؤتمر السلام" الخاص بأوكرانيا الذي من المقرر عقده في سويسرا في يونيو.

وكشفت المصادر أن الاتفاقية الأمنية سيوقعها الرئيس جو بايدن وفلاديمير زيلينسكي على هامش اجتماع القمة لمجموعة الدول السبع في إيطاليا، الذي سيعقد قبل أيام من المؤتمر للسلام المقرر عقده في سويسرا يومي 15 و16 يونيو.

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ولم تذكر المصادر الموعد الدقيق للتوقيع على الاتفاقية، ولكن من المعروف أن قمة مجموعة السبع في إطاليا ستعقد خلال الفترة من 13 إلى 15 يونيو.

وأشارت "فاينانشال تايمز" إلى أن الاتفاقية الأمنية نوقشت وسط التوتر بين واشنطن وكييف، حيث شعرت السلطات الأوكرانية بالاستياء إزاء ما اعتبرته "ضعف" الموقف الأمريكي في ما يخص دعم أوكرانيا.

وقال مسؤول أوكراني، لم يذكر اسمه، لـ "فاينانشال تايمز" تعليقا على العلاقات بين مكتب الرئاسة الأوكراني وإدارة بايدن: "نحن أبعد عن بعضنا البعض مما كان في أي وقت منذ انطلاق الحرب. والوضع متوتر جدا".

وأعرب مسؤولون أوكرانيون عن خيبة الأمل بشأن عدم حضور رئيس الولايات المتحدة لـ "مؤتمر السلام" في سويسرا، الذي تعتزم كييف مناقشة "معادلة زيلينسكي للسلام" خلالها.

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وأضافت "فاينانشال تايمز" أن العديد من المسؤولين والدبلوماسيين تحدثوا عن أمور كثيرة أخرى، مثيرة للتوتر بين كييف وواشنطن، بما في ذلك توقف المساعدات العسكرية الأمريكية لمدة نحو 6 أشهر والحظر الأمريكي على استخدام الأسلحة الموردة لاستهداف الأراضي الروسية والانتقاد الأمريكي للضربات الأوكرانية ضد المنشآت النفطية الروسية.

يذكر أن أوكرانيا كانت قد عقدت اتفاقيات أمنية لمدة 10 سنوات مع عدد من الدول الغربية، بما فيها فرنسا وألمانيا وبريطانيا. وهي تنص على تقديم ضمانات أمنية لكييف التي تراها خطوة مهمة في الطريق نحو انضمام أوكرانيا إلى الناتو في المستقبل.

المصدر: "فاينانشال تايمز"