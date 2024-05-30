ألمانيا تحث الاتحاد الأوروبي على بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا

حثت وزيرة الدولة الألمانية لشؤون أوروبا آنا لورمان دول الاتحاد الأوروبي على بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا.

وفقا للورمان، أوفت أوكرانيا بجميع المتطلبات اللازمة لبدء المفاوضات بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

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وأضافت: "من وجهة نظر الحكومة الألمانية، أوكرانيا تلبي جميع متطلبات بدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لذلك ندعو جميع الدول الأعضاء إلى الاتفاق بسرعة على إطار تفاوضي"، بحسب ما نقلت وكالة "DW" الألمانية.

وكشفت صحيفة "تلغراف" البريطانية أن أوكرانيا لن تحرز أي تقدم نحو عضويتها في الناتو خلال قمته السنوية المقبلة مؤكدة أنه طُلب من زيلينسكي عدم الضغط على الأعضاء بهذا الشأن.

فيما أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن دول الاتحاد الأوروبي تعتزم في 25 يونيو المقبل، بدء المفاوضات الرسمية بشأن قبول أوكرانيا في عضويته.

وفي يونيو 2022 منح الاتحاد الأوروبي وضع الدولة المرشحة لعضوية لاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، ووضع عدة شروط صارمة للبدء الرسمي لمفاوضات الانضمام.

وقد اعترف الاتحاد الأوروبي مرارا وتكرارا بأن هذا القرار كان رمزيا إلى حد كبير من أجل دعم كييف في مواجهتها مع موسكو، حيث أن وضع الدولة المرشحة في حد ذاته، وكذلك بدء المفاوضات، لا يعني بالضرورة أن الدولة ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي، وهذه الخطوات أيضا لا تلزم بروكسل بشيء، والحصول على صفة المرشح ليس سوى بداية رحلة طويلة نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

المصدر: DW