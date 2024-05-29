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طهران: المفاوضات حول رفع العقوبات لم تتوقف بعد وفاة رئيسي

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طهران: المفاوضات حول رفع العقوبات لم تتوقف بعد وفاة رئيسي
Globallookpress Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency
القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني
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أعلن القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني أن المفاوضات حول العودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن إيران لا تزال مستمرة رغم وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي.

وقال باقري كني للصحفيين، يوم الأربعاء، إن "الأنشطة النووية تستمر تحت إشراف المجلس الأعلى للأمن القومي".

وأضاف، ردا على سؤال حول المفاوضات حول برنامج طهران النووي، أن "تبادل الرسائل لم يتوقف ولا يزال مستمرا".

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يذكر أن إيران أجرت اتصالات غير مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي في سلطنة عمان قبل وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي تحطمت مروحيته يوم الأحد 19 مايو الجاري.

وحسب موقع "أكسيوس" الإعلامي الأمريكي، فإن الاتصالات المذكورة تناولت "قلق واشنطن" إزاء البرنامج النووي الإيراني ومسألة منع التصعيد في الشرق الأوسط.

المصدر: إرنا

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