وزير الخارجية الإيراني بالوكالة: أنشطتنا النووية مستمرة

أكد وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني استمرار أنشطة بلاده النووية تحت إشراف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

وقال علي باقري على هامش اجتماع مجلس الوزراء الإيراني اليوم الأربعاء، "لقد أكد رئیس الجمهوریة (الراحل)جديا على النشاط في مجال السياسة الخارجية، مع التركيز على سياسة الجوار والتفاعل مع الجيران".

وردا على سؤال له حول الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قال" لقد أثير هذا الموضوع من قبل وقام الجانبان بدعوة بعضهما البعض لزیارة بلادهما ولم نتوصل بعد إلى نتيجة بشأن موعد الزیارة".

وعن حضور مسؤولي تونس ومصر مراسم تشييع الرئيس إبراهيم رئيسي وعددا من المسؤولين، قال: "دولتان ليس لهما علاقة سياسية مع إيران شاركتا على مستوى وزراء الخارجية في مراسم تأبین شهداء الخدمة وهذا يدل على نجاح وديناميكية سياسة حكومة الرئیس الشهید رئیسي وفي وضع لم يتم فيه إقامة العلاقة السياسية بعد، زار هذان المسؤولان الكبيران طهران".

وأشار إلى عضوية إيران في "بريكس" ومنظمة "شنغهاي" للتعاون وقال إن "رغبة الدول تجاه إيران تدل علی أهمية مکانة السياسة الخارجية الإيرانية على الساحة الدولية".

وردا على سؤال حول ماتفعله إسرائيل مؤخرا في مدينة رفح جنوب غزة، قال وزير الخارجية بالوكالة "سأزور الأسبوع المقبل عدة دول في المنطقة لمناقشة هذا الموضوع".

المصدر: "إرنا"