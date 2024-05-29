سيئول: بيونغ يانغ تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان

أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان الشرقي.

أفادت بهذا وكالة "يونهاب" نقلا عن هيئة الأركان الكورية الجنوبية.

وفي وقت لاحق، ذكرت السلطات اليابانية أن الحديث يدور حول 3 عمليات إطلاق، وجميعها سقطت في البحر خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وأوضحت أن حوالي 40 دقيقة مرت بين الإطلاقين الأول والثالث، واستغرق طيران كل صاروخ حوالي 7 دقائق.

وبحسب الوكالة فإن هذا هو ثاني إطلاق للصواريخ الباليستية هذا العام، وكانت أول عملية إطلاق هذا العام في 14 يناير.

المصادر: نوفوستي