"يونهاب": كوريا الشمالية تطلق صاروخا فوق البحر الأصفر

أطلقت كوريا الشمالية اليوم الاثنين صاروخا باتجاه مناطق جنوب البحر الأصفر وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

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ولفتت الوكالة نقلا عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إلى أنه تم إطلاق الصاروخ من المنطقة التي يقع فيها مركز سوهاي للإطلاق الفضائي.

ولم يحدد الجانب الكوري الجنوبي بعد نوع الصاروخ الذي تم رصده.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وكالة الأمن البحري اليابانية اليوم الاثنين أن بيونغ يانغ حذرت طوكيو من خطط لإطلاق قمر صناعي في الفترة الممتدة ما بين 27 مايو إلى 4 يونيو.

وتجدر الإشارة إلى أن كوريا الشمالية حددت لليابان في إخطارها ثلاث مناطق مرجحة سيسقط فيها حطام الصواريخ، كإجراء احترازي للسلامة.

وجاء الإطلاق بعد أن عقد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ قمة ثلاثية في سيئول يوم الاثنين أكدوا خلالها التزامهم بتعزيز السلام في شبه الجزيرة الكورية.

ويذكر أن كوريا الشمالية أطلقت إلى الفضاء في نوفمبر عام 2023 أول قمر صناعي للاستطلاع، وتخطط لإطلاق قمر ثان قريبا.

المصدر: وكالات