كوريا الشمالية تحذر اليابان من خطط إطلاق قمر صناعي

أعلنت وكالة الأمن البحري اليابانية اليوم الاثنين أن كوريا الشمالية حذرت اليابان من خطط لإطلاق قمر صناعي في الفترة من 27 مايو إلى 4 يونيو.

وقالت وكالة الأمن البحري في تحذير للسفن والطائرات: "من المقرر إطلاق الصاروخ مع القمر الصناعي من الساعة 00:00 يوم 27 مايو (18.00 بتوقيت موسكو يوم 26 مايو) إلى 00:00 يوم 4 يونيو (18.00 بتوقيت موسكو يوم 3 يونيو)".

والمناطق التي حددتها كوريا الشمالية لسقوط منصات الصواريخ المزعومة تقع خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان. فتقع منطقتان منها في البحر الأصفر - قبالة الساحل الغربي لشبه الجزيرة الكورية، والأخرى - قبالة الساحل الشرقي للفلبين في المحيط الهادئ.

وسبق أن أعلن ممثل الإدارة العامة لهندسة الفضاء الخارجي في كوريا الشمالية عن تعزيز قدرات الاستطلاع الجوي في البلاد ردا على عسكرة الفضاء من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.

وقال: "تستخدم الولايات المتحدة الفضاء الخارجي كأداة عسكرية لردع الدول الأخرى. وإن أخطر دسائس الولايات المتحدة التي تهدف إلى عسكرة الفضاء تتم ملاحظتها بشكل خطير في شبه الجزيرة الكورية".

ويذكر أن كوريا الشمالية أطلقت إلى الفضاء في نوفمبر عام 2023 أول قمر صناعي للاستطلاع، وتخطط لإطلاق قمر ثان قريبا.

المصدر: RT