في ثالث هجوم من نوعه هذا الشهر.. مجموعة مسلحة تضرم النار في مدرسة للبنات شمال غربي باكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية أن مجموعة من المسلحين أضرمت النار في مدرسة للبنات في معقل سابق لحركة "طالبان" الباكستانية، مشيرة إلى تصاعد هذا النوع من الهجمات.

وقال مسؤول الشرطة المحلية، رحمة الله "لم يصب أحدا بأذى في الهجوم الذي وقع ليلا في منطقة وزيرستان الشمالية بإقليم خيبر بختونخوا، وأسفر الهجوم عن تدمير الأثاث وأجهزة الحاسبات والكتب، وتعرضت مدرستان أخريان للفتيات في المنطقة للتفجير في وقت سابق من الشهر".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات، لكن السلطات تشتبه في "متشددين استهدفوا مدارس فتيات قبل سنوات، بدعوى أنه لا ينبغي للمرأة أن تتعلم".

وكان شمال وزيرستان، معقلا سابقا لحركة "طالبان" باكستان، وهي جماعة منفصلة، لكنها وثيقة الصلة بحركة "طالبان" الأفغانية.

المصدر: "أسوشيتد برس"