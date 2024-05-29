 
مباشر

في ثالث هجوم من نوعه هذا الشهر.. مجموعة مسلحة تضرم النار في مدرسة للبنات شمال غربي باكستان

أخبار العالم

في ثالث هجوم من نوعه هذا الشهر.. مجموعة مسلحة تضرم النار في مدرسة للبنات شمال غربي باكستان
Globallookpress
عناصر أمن باكستاني، أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xmsg

أعلنت الشرطة الباكستانية أن مجموعة من المسلحين أضرمت النار في مدرسة للبنات في معقل سابق لحركة "طالبان" الباكستانية، مشيرة إلى تصاعد هذا النوع من الهجمات.

وقال مسؤول الشرطة المحلية، رحمة الله "لم يصب أحدا بأذى في الهجوم الذي وقع ليلا في منطقة وزيرستان الشمالية بإقليم خيبر بختونخوا، وأسفر الهجوم عن تدمير الأثاث وأجهزة الحاسبات والكتب، وتعرضت مدرستان أخريان للفتيات في المنطقة للتفجير في وقت سابق من الشهر".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات، لكن السلطات تشتبه في "متشددين استهدفوا مدارس فتيات قبل سنوات، بدعوى أنه لا ينبغي للمرأة أن تتعلم".

وكان شمال وزيرستان، معقلا سابقا لحركة "طالبان" باكستان، وهي جماعة منفصلة، لكنها وثيقة الصلة بحركة "طالبان" الأفغانية. 

المصدر: "أسوشيتد برس"

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا