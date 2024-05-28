تحطم طائرة عسكرية من نوع "إف 35" في ولاية نيومكسيكو الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن طائرة عسكرية من نوع "إف 35" تحطمت بعد قليل من إقلاعها في ولاية نيومكسيكو الأمريكية.

وحسب التقارير الواردة، وقع الحادث يوم الثلاثاء بالقرب من مطار ألبوكيركي في الولاية المذكورة.

F-35 fighter jet crashes during takeoff in New Mexico pic.twitter.com/MgS11FOjvA — Visegrád 24 (@visegrad24) May 28, 2024

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن السلطات قولها، إن الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا أو إصابات، باستثناء الطيار الذي كان الشخص الوحيد على متن الطائرة وتمكن من القفز بمظلته.

🚨‼️BREAKING: Another F-35 reportedly catastrophically crashes in New Mexico https://t.co/3vsZDlJ9B5pic.twitter.com/hov3Ona9Lw — SIMPLICIUS Ѱ (@simpatico771) May 28, 2024

وقال رجال الإطفاء إن الطيار نقل إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة.

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ولم تعرف أسباب تحطم الطائرة على الفور. وتعمل الشرطة وفرق الإطفاء في مكان الحادث.

وجدير بالذكر أنها من أحدث الطائرات المقاتلة الأمريكية، وتبلغ قيمتها ما بين 80 و110 ملايين دولار.

المصدر: وكالات