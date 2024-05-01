تحطم طائرة أمريكية من طراز "إف – 16" قرب قاعدة هولومان الجوية في نيو مكسيكو

ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "إف – 16" تحطمت بالقرب من قاعدة "هولومان" الجوية في نيو مكسيكو.

وبحسب وسائل إعلام محلية، "‏تستجيب طواقم الإنقاذ في حالات الطوارئ والقوات الجوية العسكرية لطائرة مقاتلة من طراز إف – 16 تحطمت خارج قاعدة هولومان الجوية بالقرب من متنزه وايت ساندز الوطني في نيو مكسيكو".

🚨#BREAKING: Emergency and military rescue recovery crews are responding to an F-16 fighter jet has crashed outside Holloman Air Force Base ⁰⁰📌#OteroCounty | #NewMexico⁰

Emergency and military Air Force rescue recovery crews are responding to an F-16 fighter jet that has… pic.twitter.com/PDxkb4PMu1 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 30, 2024

وأشارت التقارير الأولية إلى أن ملابسات وقوع الحادث ليست واضحة، لكن التقارير تشير إلى أن الطيار خرج بأمان من الطائرة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات طفيفة، وسيتم إجراء تحقيق في الحادث.

الجدير ذكره أن هذا هو الحادث الثالث لطائرة أمريكية من طراز "إف – 16" خلال الأشهر الستة الماضية.

المصدر: RT