دعت ألمانيا وجمهورية التشيك اليوم الثلاثاء الاتحاد الأوروبي إلى تشكيل مجموعة عمل لإيجاد سبل للتوقف التام عن استيراد الغاز والنفط والمواد النووية من روسيا الاتحادية.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن رسالة من وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك ووزير التجارة التشيكي جوزيف سيكيلا إلى وزير الطاقة البلجيكي تين فان دير ستراتن: "من أجل سيادتنا وأمننا في مجال الطاقة، يجب علينا أن نستمر في التخفيض المنهجي لواردات الغاز والنفط والمواد المشعة من روسيا".

يذكر أن بلجيكا تتولى حاليا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي.

وتشير الوكالة إلى أن من المقرر أن يجتمع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء لمناقشة نتائج تنفيذ ما يسمى بخطة REPowerEU لتقليل الاعتماد على موارد الطاقة من روسيا.

وفي وقت سابق، قام رئيس شركة النفط والغاز النمساوية OMV ألفريد ستيرن بتقييم إمكانية وقف إمدادات موارد الطاقة الروسية، ووفقا له من المستحيل رفض عقد التوريد مع شركة "غازبروم" الروسية، حيث لا توجد عقوبات على الغاز.

وسبق أن صرحت روسيا الاتحادية أكثر من مرة بأن الغرب ارتكب خطأ فادحا برفضه شراء النفط ومشتقاته من روسيا، وسيقع في تبعية جديدة أقوى بسبب ارتفاع الأسعار.

وذكرت موسكو أن أولئك الذين رفضوا سيستمرون في الشراء بسعر أعلى من خلال وسطاء وسيستمرون في شراء النفط والغاز الروسيين.

المصدر: RT