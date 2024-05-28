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بوتين رغبة الولايات المتحدة في التفاوض في مجال الأسلحة الاستراتيجية مبهمة

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بوتين رغبة الولايات المتحدة في التفاوض في مجال الأسلحة الاستراتيجية مبهمة
ria.ru
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة أرادت التفاوض مع روسيا في مجال الأسلحة الاستراتيجية، لكن حتى الآن لا توجد رغبة كبيرة.

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وأضاف بوتين في إفادة صحفية عقب زيارته لأوزباكستان: "يبدو لي أنهم يريدون التفاوض في مجال الأسلحة الاستراتيجية، ولكن لسبب ما لا نرى رغبة كبيرة في القيام بذلك، هناك محادثات حول هذا الموضوع، ولكن لا نلمس أن هناك رغبة كبيرة لدى الأمريكيين في تحقيق ذلك، وسنرى ما سيحدث لاحقا". هذا وقدم السيناتور الديمقراطي الأمريكي إدوارد ماركينز وفي وقت سابق من شهر مارس الماضي مشروع قرار إلى الكونغرس يدعو فيه روسيا إلى العودة للمشاركة في معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية "النووية".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في خطابه أمام الجمعية الفيدرالية عام 2023 تعليق موسكو  مشاركتها في معاهدة ستارت الجديدة لكنها لم تنسحب منها نهائيا.

وشددت روسيا على أن نظام الرقابة على الأسلحة النووية يجب أن يشمل الترسانات النووية للدول الأخرى في حلف الناتو، أي بريطانيا وفرنسا.

المصدر: RT

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