واشنطن: مستعدون للعمل البناء مع روسيا بشأن العودة إلى معاهدة "ستارت 3"

أعلنت الولايات المتحدة عن استعدادها "للعمل البناء" مع روسيا بشأن العودة إلى تطبيق معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت 3)، والعمل على نظام جديد للرقابة على الأسلحة.

وقال مندوب الولايات المتحدة لدى مؤتمر نزع السلاح، بروس تيرنر، خلال جلسة للجنة المختصة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الاثنين: "نحن مستعدون للعمل البناء مع روسيا في الطريق نحو التنفيذ الكامل لمعاهدة "ستارت 3" والعمل على خفض المخاطر النووية وعلى نظام للرقابة على الأسلحة النووية بعد عام 2026 (بعد انتهاء سريان ستارت 3)".

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وأضاف المندوب الأمريكي أن واشنطن تدعو موسكو لعدم التخلي عن إبرام معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ما "يعرض للخطر الأعراف الشاملة ضد التجارب النووية".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في 21 فبراير الماضي أن روسيا تعلق مشاركتها في معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، لكنها لم تنسحب منها نهائيا.

وشددت روسيا على أن نظام الرقابة على الأسلحة النووية يجب أن يشمل الترسانات النووية للدول الأخرى في حلف الناتو، أي بريطانيا وفرنسا.

المصدر: تاس