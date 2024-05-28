أنقرة: قصف إسرائيل لمخيم النازحين في رفح لن يبقى دون عقاب

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن إسرائيل أضافت ونفذت سلسلة جديدة من المجازر في قطاع غزة وقصفت مخيما للنازحين "بأبشع شكل وتجرّد من الإنسانية في خطوة لن تبقى دون عقاب".

وأضاف وزير الخارجية، هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الكمبودي، سوك شيندا صوفيا، في الخارجية التركية بأنقرة: "لو لم يكن هذا الدعم غير المشروط من الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، ما كانت هذه الجرائم والمجازر قد حدثت وتحدث الآن".

وتابع: "هذه الإبادة الجماعية مدعومة من الولايات المتحدة والدول الغربية، وهذا ستكون له عواقب كبيرة على المنطقة وكل العالم".

وأردف: "منذ البداية قلنا إن المجازر الإسرائيلية تهدد بتوسع الصراع، ونأخذ هنا بالاعتبار التطورات بالبحر الأحمر، والأوضاع بالمنطقة بشكل عام، والتطور الذي حدث أمس على معبر رفح".



وأشار إلى أن "تركيا تواصل مساعيها لوقف المجازر الإسرائيلية، والمجتمع الدولي يتحرك متأخرا ويتحرك ببطئ، ولكن حتى الآن هناك خطوات تتخذ كما لم تكن من قبل، ونعمل على تطوير هذه البيئة، ومؤخرا أعلنت 3 دول اعترافها بفلسطين وهي إسبانيا والنرويج وإيرلندا، وهناك سلوفينيا تدرس الاعتراف بها".

وذكر أن "العالم فتح أعينه على حقيقة القضية الفلسطينية.. وهذا يزعزع إمبراطورية الكذب الإسرائيلية والغربية".

وأكد أن بلاده "تواصل وستواصل جهودها في حث المزيد من الدول على الاعتراف بدولة فلسطين".

وقال فيدان: "أتقدم بالتعازي للحكومة المصرية باستشهاد الجندي المصري يوم أمس عند معبر رفح برصاص الجيش الإسرائيلي".

من جهته، قال وزير الخارجية الكمبودي، سوك شيندا صوفيا، "لا توجد كلمات من الممكن أن تصف ما يحدث في قطاع غزة".

وأضاف "لا يمكنني إيجاد كلمات للتعبير عما يجري في قطاع غزة من مآس".

وأكد: "في كمبوديا ندعم حل الدولتين، وأن تقام الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967".

وكشفت وزارة الخارجية التركية أن وزير الخارجية التركي، سيجري زيارة رسمية إلى العاصمة الإسبانية مدريد، يوم غد الأربعاء (29 مايو 2024)، برفقة أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة الاتصال التابعة لجامعة الدول العربية بشأن غزة، وذلك في إطار (الدعوة التي وجهتها إسبانيا، بمناسبة قرارها الاعتراف بدولة فلسطين).

وسيتم خلال المحادثات مناقشة "الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، والاعتراف بدولة فلسطين من قبل المزيد من الدول، على أساس حل الدولتين".

المصدر: RT