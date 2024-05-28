لندن تطالب تل أبيب بتحقيق سريع وشامل وشفاف في قصف مخيم رفح

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن التحقيق الذي يجب على الجيش الإسرائيلي إجراؤه في الغارة الجوية التي استهدفت مخيم النازحين في رفح يجب أن يكون "سريعا وشاملا وشفافا".

وكتب كاميرون في منشور عبر منصة "أكس": "مشاهد مؤلمة للغاية عقب الغارات الجوية على رفح نهاية هذا الأسبوع. يجب أن يكون التحقيق الذي يجريه الجيش الإسرائيلي سريعا وشاملا وشفافا".

وأضاف: "نحن بحاجة ماسة إلى اتفاق لإخراج الرهائن ومساعدتهم، مع وقف القتال للسماح بالعمل نحو وقف إطلاق نار مستدام طويل الأمد".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أمس الاثنين أن حصيلة ضحايا الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مخيما للنازحين في مدينة رفح قد ارتفعت إلى 45 قتيلا.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين أنه فتح تحقيقا في الغارة الجوية، بعدما قال الأحد إنه استهدف "بذخائر محددة مسؤولين كبيرين في حماس".

ونفذت إسرائيل هجومها على رفح رغم قرار محكمة العدل الدولية، الجمعة، بوقف الهجمات.

وتسبب الهجوم الإسرائيلي في إدانات عربية ودولية واسعة، حيث قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الغارة "قتلت عشرات المدنيين الأبرياء الذين كانوا يبحثون فقط عن مأوى يحميهم من هذا النزاع المميت".

بدوره، برر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض قصف الجيش الإسرائيلي لخيام النازحين، قائلا: "لإسرائيل الحق في ملاحقة حماس، ونحن نتفهم أن هذه الضربة قتلت اثنين من قادة حماس".

المصدر: RT