الصحة العالمية: إغلاق معبر رفح وشح الوقود والمساعدات خنق قدرتنا على دعم النظام الصحي في غزة

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إن استمرار إغلاق معبر رفح وشح الوقود والمساعدات التي تدخل القطاع أدى إلى خنق قدرة المنظمة على دعم النظام الصحي في قطاع غزة.

ونشر تيدروس عبر تغريدة في منصة "إكس" قال فيها: "الصحة العالمية تأسف على ماحصل ليلة الأحد في رفح جراء الغارة الإسرائيلية، والتي أفادت التقارير أنها أسفرت عن مقتل 45 نازحا كانوا يحتمون في الخيام".

وأضاف: "‏تم نقل الجرحى لتلقي العلاج إلى نقطة معالجة الإصابات البالغة التي تدعمها منظمة الصحة العالمية، فضلا عن المستشفيات الميدانية الأخرى في رفح".

وتابع: "‏مع استمرار تصاعد العنف في رفح، يبحث ما يقرب من مليون نازح مرة أخرى عن الأمان المفقود في غزة".

وأردف: "‏إن الإغلاق المستمر لحدود رفح، ونقص الوقود والمساعدات التي تدخل إلى غزة وعبرها، أدى إلى خنق قدرتنا على دعم النظام الصحي".

وقال مدير المنظمة: "‏لا يزال ثلث مستشفيات غزة فقط يعمل ولو بشكل جزئي، وتكافح من أجل تلبية الاحتياجات بسبب نقص الإمدادات والمعدات والوقود الكافي وإرهاق موظفيها".

ودعا تيدروس إلى "‏فتح معبر رفح، وحماية المدنيين والرعاية الصحية، ووقف إطلاق النار".

وأدت غارة إسرائيلية على رفح ليلة الأحد إلى اندلاع حريق في مركز للنازحين، مما أسفر عن مقتل 45 شخصا، وفقا لمسؤولي الصحة في غزة.

وأثار الهجوم موجة من الإدانات العربية والدولية، حيث وصفه الفلسطينيون والعديد من الدول العربية بأنه "مذبحة" وقال الجيش الإسرائيلي أمس الاثنين، إنه يحقق في "الملابسات التي أدت إلى مقتل مدنيين في منطقة الغارة"، مشير إلى أن الغارة التي نفذت، الأحد، على منطقة في غربي رفح كانت "ضد أهداف إرهابية نوعية.. وتم تنفيذ الغارة بناءً على المعلومات الاستخباراتية المسبقة بوجودهم في المكان المستهدف".

المصدر: RT